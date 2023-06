Começa nesta segunda-feira (19) o Censo Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do governo de Minas.

Na primeira etapa, que termina em 31 de julho, todos os pensionistas são obrigados a preencher os dados exigidos pela administração estadual. Aqueles que não fornecerem as informações terão o benefício suspenso.

Os dados devem ser fornecidos em formulário eletrônico disponível na página do governo estadual. A expectativa é que cerca de 40 mil pensionistas, 244 mil aposentados e 140 mil servidores ativos participem do Censo Cadastral Previdenciário.

De acordo com o diretor de Previdência do Ipsemg, Diogo Soares Leite, destacou que a realização do Censo tem como objetivo realizar o levantamento dos dados cadastrais dos segurados e beneficiários, mantê-los atualizados e compatíveis com a base de dados nacional gerida pelo Ministério da Previdência Social.

“Essa é uma ferramenta que facilita o planejamento financeiro além de subsidiar a consistência de avaliações atuariais e as auditorias realizadas pelos controles internos e externos. Para o futuro do servidor, essas informações são muito importantes”, disse.

Até o fim do ano serão realizadas outras duas etapas do cendo, envolvendo os aposentados, que devem preencher o formulário eletrônico entre agosto e outubro, e os servidores ativos, que terão entre outubro e dezembro para encaminhar os dados.

Veja as dicas apresentadas pelo governo do Estado:

Como fazer o Censo?

O recenseamento será online. O link está disponível no site do Ipsemg – www.ipsemg.mg.gov.br.

Passo a passo:

Fazer o login (CPF ou usuário pelo gov.br)

Validar as informações

Responder ao questionário

Ao final do procedimento, os usuários receberão um e-mail com a confirmação da realização do censo.

O passo a passo também está disponível neste vídeo no canal do Youtube Ipsemg On-line, diz a administração estadual.

