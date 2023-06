Faleceu em Formiga Anésio Ribeiro de Camargos, aos 102 anos.

Ele era patrono do Centro Espírita que levava o seu nome, Anésio Ribeiro Camargos (Cearc).

O velório e sepultamento ocorreram na manhã deste domingo (18).

O Centro Espírita postou uma homenagem nas redes sociais:

“Desencarna hoje um baluarte do espiritismo e da caridade em nossa cidade…Sr. Anésio Ribeiro de Camargos…o senhor Anésio do Centro Lázaro. Uma pessoa boníssima, inteligente, carismática e que soube como ninguém demonstrar o valor da doutrina espírita em nossa cidade e região. Viveu simples e socorreu sem medir esforços a todos quantos dele necessitaram. Nós da família espírita e eu, particularmente, temos muito a agradecer a este gigante espiritual. Que seu espírito esteja nas paragens celestiais cheio de luz e alegria. Rogamos as bençãos a todos os familiares para que todos se sintam amparados e reconfortada pelas mãos divinas.

O velório será na funerária do Marquinho na Abílio Machado, 18/06/2023 a partir das sete da manhã, com saída para o cemitério as dez da manhã.

Que os amigos e conhecidos possam estar presentes para darmos um até breve para nosso querido amigo”.

Texto – Joe Bazilio