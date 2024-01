A Petrobras retomou nesta segunda-feira (8) as inscrições para o concurso público que vai preencher 6.412 vagas de nível técnico.

Os interessados podem se inscrever no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do concurso, até as 18h do dia 31 de janeiro.

Os participantes devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 62,79 até o dia 21 de fevereiro. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

O concurso avaliará os candidatos por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Elas estão previstas para acontecer no dia 24 de março.

Por que as inscrições foram suspensas?

A decisão foi tomada para ampliar a quantidade de cidades onde as provas serão aplicadas, segundo comunicado publicado no Diário Oficial no dia 3 de janeiro. O número passou de 19 para 35 municípios.

Com isso, as cidades de realização das provas não estarão mais vinculadas aos polos de trabalho escolhidos no momento da solicitação de inscrição.

Segundo a Petrobras, as inscrições dos candidatos que já haviam se cadastrado no concurso antes da suspensão continuam válidas, assim como os pagamentos da taxa.

Agora, com a reabertura das inscrições, eles poderão alterar o local de prova se desejarem, além do polo de trabalho, do atendimento especializado no dia das provas e sistema de concorrência.

De acordo com o presidente da empresa, Jean Paul Prates, a ampliação dos locais de prova foi um pedido dos próprios candidatos e tem como objetivo democratizar o acesso ao concurso.

O concurso

O processo seletivo tem oportunidades distribuídas em 7 estados: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

São 916 vagas para início imediato e mais 5.496 para formação de cadastro reserva. A remuneração mínima é de R$ 5.878,82. Não há exigência de experiência profissional prévia.

As oportunidades são para atuar em cargos como enfermagem do trabalho, logística de transportes, química de petróleo, segurança do trabalho, entre outros.

Este é o primeiro concurso da companhia com reserva de 20% de vagas para pessoas com deficiência, bem acima do percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. Além disso, o processo seletivo também reservará 20% das vagas para negros.

O prazo de validade do processo seletivo será de 18 meses, a contar da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Petrobras.

Lista atualizada dos locais de prova:

Rio Branco/AC Maceió/AL Manaus/AM Salvador/BA Fortaleza/CE Brasília/DF Vitória/ES Goiânia/GO São Luís/MA Belo Horizonte/MG Betim/MG Campo Grande/MS Belém/PA João Pessoa/PB Ipojuca/PE Recife/PE Curitiba/PR Araucária/PR Duque de Caxias/RJ Itaboraí/RJ Macaé/RJ Rio de Janeiro/RJ Natal/RN Porto Alegre/RS Canoas/RS Florianópolis/SC Aracaju/SE Campinas/SP Cubatão/SP Mauá/SP Paulínia/SP Santos/SP São José dos Campos/SP São Paulo/SP Palmas/TO.

