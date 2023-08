No dia 08.01 o Brasil testemunhou ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília, feitos por seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma preocupante escalada de violência política e desrespeito às instituições democráticas.

Vale destacar que os executores dos ataques enfrentam as consequências legais, diferentemente dos instigadores, que haviam expressado publicamente sua oposição às instituições democráticas, incluindo o STF, o Congresso Nacional, as eleições e as urnas, em suas redes sociais e discursos. Esses instigadores agora alegam não terem tido envolvimento nos ataques, rotulando os executores de “marginais” e, dessa forma, buscam escapar das consequências de suas palavras.

Além disso, os financiadores desempenharam um papel crucial na preparação dos ataques, patrocinando viagem e estadia nos acampamentos montados em frente aos comandos militares, e, até o momento, muitos permanecem no anonimato, enquanto seus apoiadores executavam os atos violentos e agora sofrem as consequências legais.

Os ataques foram fomentados por uma narrativa de confronto e incitação, sob o lema “Deus, Pátria e Família”. Contudo, a Constituição garante a liberdade de expressão no artigo 5º, inciso IX, mas não respalda a incitação à violência e à subversão das instituições democráticas.