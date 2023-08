Política é para exercer-se com seriedade e não como meio para obter vantagem ou trampolim para negociatas e perpetuação no poder.

É lamentável que profissionais de diversas áreas de atuação – médicos, advogados, engenheiros, professores, etc. – se desvinculem de suas profissões para se enveredarem na política e tomarem gosto pelo poder, a ponto de não pretenderem largar mais a vida pública.

O exercício representativo político deveria ser a oportunidade de os cidadãos poderem contribuir de forma cívica com a nação, sem intuito remuneratório, através do emprego de seus conhecimentos e experiências. Política não é profissão como hoje muitos de forma obstinada operam. Política é função temporária. A legislação não contempla política como profissão, não obstante o presidente Lula ter afirmado que “se tem uma profissão honesta, é a do político”.

Infelizmente, somos uma pátria de políticos indecorosos, muquiranas, chupa-sangues, sujismundos e chatos. Vejam, Lula e Alckmin, antigos rivais, agora estão abraçados dirigindo a República.