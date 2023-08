O futuro do trabalho está diante de nós e se apresenta como um convite para explorar novas fronteiras, desafiar as convenções e abraçar abordagens inéditas para alcançar a prosperidade. À medida que aceleramos na era da automação e digitalização, é crucial que nos lembremos de uma poderosa ferramenta que pode nos impulsionar em direção ao crescimento e à satisfação no trabalho: o Play!

Explico: o Play são comportamentos que promovem bem-estar e resiliência, através das emoções positivas. Segundo o psicólogo Dr. Stuart Brown, o Play é uma atividade voluntária, intrinsecamente motivada, que nos engaja completamente e nos leva a um estado de alegria e prazer.

Você já percebeu como o tempo parece voar quando você está totalmente imerso em uma atividade prazerosa? Essa sensação é conhecida como “flow”, um estado de absorção e concentração no qual nos sentimos desafiados e competentes ao mesmo tempo. Ao trazer o Play para o trabalho, poderemos incorporar mais “flow” em nossas tarefas diárias.

Imagine se, em vez de apenas cumprir prazos e metas, nos envolvêssemos em projetos que nos estimulassem e nos fizessem sentir uma conexão genuína com o trabalho? Ao nos desafiarmos constantemente e encontrarmos maneiras de tornar as tarefas mais interessantes, podemos criar um ambiente profissional onde a motivação intrínseca floresce.

No Play, não existe fracasso, existe processo, jornada! Infelizmente, no ambiente de trabalho, o medo do fracasso predomina e muitas vezes nos impede de buscar crescimento e inovação. A psicologia positiva nos ensina a abraçar o fracasso como um catalisador para o aprendizado e a resiliência. Ao fazer do fracasso um trampolim, podemos liberar nosso potencial criativo e conquistar novas alturas na carreira.

O Play é muito melhor quando compartilhamos a experiência com outras pessoas. Da mesma forma, o trabalho se torna mais gratificante quando cultivamos uma cultura de colaboração e apoio mútuo. A ciência do Play nos ensina que as conexões interpessoais fortalecem nosso bem-estar e promovem uma maior criatividade e produtividade.

Uma das principais contribuições da psicologia positiva é a ênfase na busca por significado e propósito. No contexto do trabalho, isso implica em encontrar um senso de significado além das tarefas diárias. A ciência do Play nos convida a olhar para o trabalho como uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal.

É hora de abraçar o Play no trabalho, encontrando maneiras de tornar nossas tarefas desafiadoras, explorando novas oportunidades de aprendizado e crescimento, e buscando conexões pela produtividade com bem-estar. Vamos desafiar as normas, pensar criativamente e abraçar a alegria enquanto construímos o futuro do trabalho e descobrimos uma nova maneira encarar a vida!