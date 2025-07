Uma atividade desenvolvida por bolsistas de iniciação à docência do núcleo de Pedagogia do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do UNIFOR-MG, vem mostrando resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem de estudantes da educação básica. A ação, realizada na Escola Municipal Professor José Juvêncio Fernandes, foi centrada no reconto de histórias e teve como foco o desenvolvimento de valores como cooperação, esforço individual e trabalho em equipe.

A proposta incentivou os alunos a refletirem sobre suas atitudes e relações interpessoais, ao mesmo tempo em que promovia o aprimoramento da comunicação oral. Com o apoio das bolsistas, as crianças foram estimuladas a se expressar com mais clareza e confiança. Um dos casos de destaque foi o de um aluno que, inicialmente tímido e inseguro, passou a participar com mais autonomia e entusiasmo após receber atenção individualizada durante as atividades.

Além de contribuir para o aprendizado escolar, a prática fortaleceu a autoestima dos estudantes, ao reconhecer e valorizar suas potencialidades individuais. O trabalho das bolsistas do PIBID demonstrou, mais uma vez, como abordagens pedagógicas criativas e humanizadas podem transformar o ambiente escolar em um espaço mais acolhedor, motivador e participativo.

Fonte: Decom Unifor