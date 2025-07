Uma caminhonete GM S10 preta, ano 2018, furtada na tarde de sexta-feira (18), na rua Laurindo Pinto, Centro de Formiga, foi recuperada horas depois na Comunidade de Betânia, no município de Pedra do Indaiá. O veículo, pertence a um homem de 42 anos, foi levado por um individuo que utilizou um dispositivo para destravar as portas.

O Proprietário relatou que estacionou sua caminhonete, e ao retornar, constatou o furto. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito, vestindo boné, camisa escura, calça clara e sapato preto, aproximou-se do veículo e, utilizando um telefone celular, acionou um dispositivo que destravou as portas.

Foi constatado que a caminhonete se deslocava pela rodovia MG-050, sentido Divinópolis, sendo acionado o cerco nas frações para interceptar o veículo.

Graças ao rápido rastreamento realizado pelas guarnições da Polícia Militar, a caminhonete foi localizada na zona rural da Comunidade de Betânia. A perícia foi acionada, mas dispensada pelo delegado de plantão. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio do autosocorro credenciado.

O registro da ocorrência foi feito. A polícia segue investigando o caso e a possível ligação com os furtos anteriores.

Fonte: PMMG