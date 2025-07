Na manhã desse domingo (20), o Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionado para atendimento a um incêndio em vegetação em área urbana não protegida. No local, a equipe constatou incêndio em vegetação tipo cerrado, que consumiu aproximadamente um hectare de área, gerando risco de propagação para áreas adjacentes.

As equipes iniciaram imediatamente as ações de combate utilizando técnicas de ataque direto e rescaldo, sendo empregados aproximadamente 1000 litros de água para o controle e extinção completa do fogo. Durante o atendimento, foram realizados o monitoramento da área e a eliminação de possíveis focos remanescentes, garantindo a segurança do local antes do encerramento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros reforça à população que queimadas em áreas urbanas são perigosas e proibidas, sendo crime ambiental previsto em lei. Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Fonte: CBMMG