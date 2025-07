Na noite desse último domingo (20), o Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionado para atendimento a uma vítima com mal súbito, no bairro Rosário. No local, a equipe encontrou um homem consciente e orientado, apresentando quadro de dor abdominal associada a episódios de vômito.

A vítima relatou histórico prévio de pancreatite e uso recente de bebida alcoólica, sem outras queixas no momento do atendimento. Foi realizada a avaliação primária, constatando vias aéreas pérvias, ventilação espontânea e circulação preservada, com sinais vitais dentro dos parâmetros de normalidade. Durante todo o atendimento, foram realizados os devidos cuidados e monitoramento do quadro, sendo a vítima conduzida consciente e orientada para a UPA de Formiga, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão.

Fonte: CBMMG