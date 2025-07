Nesse final de semana a Polícia Militar atendeu e registrou em Arcos ocorrências de furto, infração de trânsito, lesão corporal, atrito verbal, estelionato, perturbação do sossego e descumprimento de ordem judicial por detentos que cumprem prisão domiciliar, entre outros casos. Uma delas, de agressão a mulher merece, destaque.

Na tarde de sábado, um homem de 51 anos foi preso após agredir sua companheira, de 44 anos, no bairro Calcita. Quando a PM chegou ao local, a vítima estava bastante ferida e apresentando sangramento no rosto. Ela alegou que ambos estavam fazendo uso de bebida alcoólica em um bar e que após um desentendimento por motivos fúteis, o homem passou a espancá-la com socos e chutes.

A agressão teve início na rua e continuou até a residência deles. O filho do casal, de 15 anos, interviu e com um pedaço de madeira conseguiu afastar o pai. O suspeito foi preso em flagrante por lesão corporal e conduzido à delegacia de Formiga, devendo ser enquadrado na ‘Lei Maria da Penha’. A vítima foi encaminhada ao hospital com vários hematomas e cortes no rosto, ficando sob cuidados médicos. Ela disse à polícia que as agressões são recorrentes. O caso agora segue na justiça.

As demais ocorrências registradas no período trata-se de casos habituais e de menor potencial ofensivo.

A Polícia Militar pede à população que fique bastante atenta com as normas de circulação no trânsito. A sinalização está em processo de reestruturação pela Prefeitura Municipal e a fiscalização será intensificada nos próximos dias, visando garantir uma melhor qualidade de circulação nas vias públicas, tanto para os condutores quanto para os pedestres. Abordagens a veículos e autuações de trânsito tendem a ser potencializadas nos próximos dias, portanto, fiquem atentos!

Fonte: PMMG