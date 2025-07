Na noite de terça-feira (22), a Polícia Militar de Bambuí recebeu denúncia informando a presença de diversos indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na linha férrea do bairro Açudes.

Diante das informações, foi desencadeada uma operação no local, onde os militares visualizaram movimentações suspeitas que confirmaram os relatos. Durante a observação, os policiais perceberam o momento em que um dos indivíduos se aproximou e retornou com um objeto nas mãos.

A guarnição então avançou em direção ao local, o que representou um grande desafio operacional, devido às características do terreno e às diversas rotas de fuga existentes. Três indivíduos fugiram com a aproximação dos militares, sendo que um deles dispensou uma sacola durante a evasão. No interior da sacola, foram encontrados 10 papelotes de cocaína e 14 buchas de maconha.

Após intensa perseguição, dois dos indivíduos, de 20 e 21 anos de idade, foram alcançados e presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O terceiro envolvido conseguiu fugir, mas já foi identificado e possui 20 anos de idade.

Os autores e o material apreendido foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora do Brasil para avaliação médica e, posteriormente, apresentados à Delegacia da Polícia Civil de plantão, na cidade de Formiga.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade e com o combate incessante ao tráfico de drogas em Bambuí.

Fonte: PMMG