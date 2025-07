Um casal morreu após a queda de um avião ultraleve sobre uma rodovia na região de Azzano Mella, província de Brescia, no norte da Itália. O acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (22) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na estrada.

Imagens impressionantes mostram o momento em que a aeronave perde altitude rapidamente e atinge o solo em queda quase vertical, explodindo assim que colide com o asfalto. O impacto causou chamas que bloquearam completamente a via, espalhando uma nuvem de fumaça escura no ar.

As vítimas são um homem de 75 anos, natural de Milão, e a companheira dele, de 60. Eles tinham partido de Piacenza, também no norte do país. Ainda não se sabe o que causou a queda da aeronave.

Dois veículos que passavam pela rodovia no momento do acidente não conseguiram frear e atravessaram pelo fogo. Apesar da gravidade da situação, os motoristas conseguiram escapar sem ferimentos sérios. Um deles, de 56 anos, foi encaminhado para atendimento em Brescia. O outro, de 49, foi avaliado e não precisou de hospitalização.

O Ministério Público de Brescia determinou a abertura de uma investigação e solicitou apoio do Departamento de Polícia de Milão para apurar as causas da tragédia.

*Estagiária, sob supervisão de Renato Fonseca

Vídeo: redes sociais

Fonte: Ana Luísa Ribeiro-Hoje em Dia