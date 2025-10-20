Nesse domingo (19), a Polícia Militar de Camacho foi acionada por um homem de 31 anos, que relatou ter sido vítima de furto, quando estava em um estabelecimento comercial da cidade.

Segundo o relato, a vítima foi informada por uma testemunha que o suspeito, um homem de 33 anos, havia subtraído seu aparelho celular, que possuía uma cédula de R$50,00 na capa.

Ao tomar conhecimento do fato, a vítima foi até o suspeito que se recusou a entregar o bem, e em sequência fugiu do local.

De posse das informações, a equipe policial iniciou intenso rastreamento, logrando êxito em localizar o suspeito na residência de sua genitora. Aos militares, o homem confessou o crime e entregou o material furtado.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia. O aparelho celular e o dinheiro foram restituídos à vítima.

Com informações da PMMG