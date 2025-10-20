O Transporte Fora do Domicílio (TFD) de Formiga tem apresentado resultados significativos em 2025. De janeiro a outubro, o serviço, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, já contabiliza quase duas mil viagens e melhorias importantes na frota, reafirmando o compromisso da Prefeitura com um transporte seguro, eficiente e humanizado.

Nos dez primeiros meses do ano, o TFD realizou 1.955 viagens, percorreu 469 mil quilômetros e atendeu 5.008 pacientes, além de 2.467 acompanhantes. O desempenho reflete o crescimento contínuo do serviço, que tem ampliado o acesso à saúde para os moradores que necessitam de tratamento fora do município.

O mês de setembro se destacou como o período de maior movimentação, com 505 viagens e 97 mil quilômetros percorridos, consolidando uma média mensal de 280 viagens. Esses números evidenciam a eficiência do modelo de transporte sanitário adotado, baseado em planejamento, transparência e organização.

Entre as ações implementadas em 2025, está o novo protocolo de manutenção preventiva e corretiva, que aumentou a segurança, reduziu custos e ampliou a disponibilidade da frota. Com monitoramento em tempo real e reorganização das rotas, a Secretaria conseguiu otimizar os deslocamentos e diminuir as paradas por manutenção.

A gestão do TFD também passou por um processo de modernização. Novas regras de uso e agendamento foram implantadas, incluindo avisos automatizados por WhatsApp e SMS, garantindo mais agilidade, conforto e clareza para os pacientes e seus acompanhantes.

Com números expressivos e uma frota cada vez mais eficiente, o TFD de Formiga consolida-se como um serviço essencial para garantir o acesso à saúde de forma segura e humanizada. A Prefeitura reforça o compromisso de seguir investindo em melhorias para ampliar a qualidade e a eficiência do transporte oferecido à população.

Com informações da Prefeitura de Formiga