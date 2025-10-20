A Record TV informou nesta segunda-feira (20) que o jornalista Roberto Cabrini foi alvo de uma fake news divulgada por sites na internet. De acordo com a emissora, circulou a informação de que Cabrini teria participado de uma entrevista com um suposto médico endocrinologista, identificado como Dr. Akira Sato, em um podcast voltado a temas de saúde.

Segundo o conteúdo falso, o jornalista teria conversado com o médico sobre “uma solução natural e eficaz para problemas relacionados à próstata”. No entanto, a Record esclareceu que essa entrevista nunca aconteceu.

Em nota oficial, a emissora afirmou que “as fotos utilizadas foram geradas por inteligência artificial, sem qualquer vínculo com a RECORD e com o jornalista Roberto Cabrini”. A empresa também negou qualquer relação com o site Portal Saúde do Brasil, responsável por divulgar a suposta conversa.

Roberto Cabrini é apresentador do programa Domingo Espetacular, exibido aos domingos às 19h30, ao lado de Carolina Ferraz.

Com informações do Itatiaia