A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Bom Despacho apreendeu duas espingardas e 19 munições intactas na tarde dessa terça-feira (12), durante patrulhamento na MG-176, no município de Luz, Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada por volta das 17h50, na altura do km 72 da rodovia.

Segundo a PMRv, os militares abordaram um veículo com dois ocupantes e, durante a busca no porta-malas, localizaram os armamentos. Os homens informaram que não possuíam documentação de registro ou porte das armas e alegaram que estavam a caminho de uma fazenda na região para caçar javalis.

Diante da situação, os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido.

Com informações do TapiraímgTV