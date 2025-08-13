Um homem foi preso pela Polícia Civil na noite de terça-feira (12), na Praça da Bíblia, no bairro Martins, em Uberlândia, após ser flagrado por câmeras de segurança agredindo a própria esposa dois dias antes, no domingo (10), no bairro Jardim Canaã. A vítima foi arrastada pelos cabelos em plena via pública.

A prisão foi efetuada após a divulgação das imagens que mostram o momento da agressão. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).

Segundo moradores do Assentamento Irmã Dulce, onde o casal reside, as brigas entre os dois são frequentes. Eles relataram ao portal g1 que já ouviram gritos e agressões anteriores, mas nunca haviam presenciado uma cena tão violenta como a registrada pelas câmeras. Por medo de represálias, os vizinhos afirmaram que não acionaram a Polícia Militar.

A última vez que a mulher foi vista, segundo relatos, foi na segunda-feira (11), quando passou rapidamente pela casa, pegou uma mochila e o cachorro, e saiu sem dizer para onde iria.

Imagens da agressão

• Às 22h43, a câmera de segurança registrou o homem arrastando a mulher pelos cabelos na rua Betânia.

• A vítima, aparentemente inconsciente, foi levada até a frente de um caminhão estacionado.

• Dez minutos depois, às 22h55, o casal aparece sentado no chão em frente ao veículo.

• A mulher permanece de cabeça baixa enquanto o agressor conversa com ela e mexe em sua cabeça.

• Em seguida, continuam sentados, com a mulher ainda cabisbaixa.

A Polícia Militar informou que não foi acionada no momento da agressão e, por isso, não houve registro de boletim de ocorrência na data do fato.

Com informações do G1 Triângulo e Alto Paranaíba