A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) anunciou a abertura de um novo concurso para a formação de soldados. O certame oferece mais de 3 mil vagas, disponíveis para candidatos de todos os gêneros, em todo o estado.

Na 7ª Região, que tem Divinópolis como sede, 253 vagas foram abertas.

O concurso, originalmente aberto em novembro de 2023, foi cancelado uma semana antes das provas, em fevereiro deste ano, devido à restrição de 10% das vagas para mulheres. A seleção foi suspensa pela própria corporação após o Supremo Tribunal Federal (STF) intervir devido à distinção de gênero.

Agora, o concurso oferece 3.102 vagas, sem distinção de gênero. As vagas são para Belo Horizonte e outras cidades do interior do estado, com uma remuneração prevista de R$ 4.360,83.

As inscrições para o concurso da PMMG estarão abertas de 1º de agosto a 1º de setembro de 2024. O edital é organizado por uma comissão própria e as inscrições podem ser feitas no site oficial da corporação, com uma taxa de R$ 101,00.

As provas objetivas estão agendadas para o dia 20 de outubro de 2024. Para mais detalhes, entre no site da PMMG clicando aqui.

Fonte: Sistema MPA