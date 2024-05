Os alunos do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário de Formiga, promoverão o evento Dia de Conhecimento no dia 26 de maio. A atividade faz parte da disciplina de Extensão 3 que compõe a grade curricular do curso.

O evento terá início a partir das 8:00 horas e será realizado na Comunidade Fazenda Velha, onde contará com a presença de alunos do curso e de produtores rurais da comunidade.

Confira a programação:

8:00 – Abertura do evento e recepção dos produtores

8:30 – Boas práticas agrícolas na cultura do milho

10:00 – Boas práticas agrícolas na cultura do feijão

11:30 – Boas práticas agrícolas em hortaliças e montagem de compoteiras domésticas

13:00 – Encerramento do evento.

Fonte: Unifor-MG