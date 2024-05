Um motociclista de 27 anos morreu após ser atingido por um trator em uma estrada de terra em Salinas, no Norte de Minas, nesse domingo (12). O impacto da batida foi tão grande que a vítima teve uma das pernas amputadas. O motorista do trator fugiu do local do acidente sem prestar socorro e foi preso pouco depois. Segundo a Polícia Militar, nem o motociclista, nem o condutor do trator possuíam carteira de habilitação.

A vítima, identificada como Gerson Gomes dos Santos, foi encontrada caída ao lado da motocicleta, com muitos ferimentos e uma das pernas amputadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas Gerson morreu antes mesmo da chegada dos socorristas. Segundo populares, Gerson saía de uma confraternização de Dia das Mães na casa da avó e dirigia-se para se encontrar com a noiva.

Enquanto registrava a ocorrência, os militares foram informados de que havia um trator estacionado em outra estrada rural da região. Os policiais perceberam que o para-choque do veículo tinha marcas de sangue.

O responsável pelo trator foi localizado pouco depois, escondido em casa, em uma comunidade da região. Inicialmente, ele negou ter atropelado o motorista, mas depois acabou confirmando que dirigia, sim, o trator. O suspeito disse que estava passando pela estrada rural quando Gerson teria invadido a contramão e batido de frente com o trator. O homem alega ter fugido do local após a chegada de populares e também porque o seu trator estava sem farol.

Ele foi preso em flagrante por omissão de socorro e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil em Salinas, que deve investigar o caso.

