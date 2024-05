Um homem de 27 anos foi preso por tentar simular o próprio sequestro e tentar extorquir a chefe da empresa em São João del-Rei, no Campo das Vertentes. O funcionário era motorista de um dos caminhões da firma. Com ele foram apreendidas porções de cocaína.

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito entrou em contato com a mulher na sexta-feira (10), solicitando um resgate, pois alegava ter sido sequestrado durante o serviço. A mulher de forma imediata entrou em contato com a polícia.

Os militares iniciaram uma fiscalização, até que se depararam com o veículo passando pela BR-265. Mesmo com a ordem de parada, o caminhão seguiu pela rodovia, realizando manobras bruscas e até entrando na contramão.

Achando que era um sequestrador, a polícia realizou disparos nos pneus, com a intenção de parar o veículo. Após ser cercado, o homem tentou realizar a fuga a pé, mas logo foi detido, momento em que os militares perceberam que o motorista era o funcionário e que se tratava de um falso sequestro.

O homem foi detido e encaminhado para uma delegacia em São João del-Rei.

Fonte: Hoje em Dia