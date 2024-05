Briga na justiça por seguro de R$ 66 milhões faz corpo de empresário permanecer nas dependências do IML por 10 meses, sem previsão de que a família consiga enterrá-lo.

A seguradora, responsável por pagar a indenização, alega fraude e levanta a suspeita de que o corpo não seria de José Matheus Gomes.

O empresário pagava por mês o equivalente a R$ 80 mil para a seguradora e deixou como única beneficiária, sua ex-esposa, com quem tem um filho.

Ele foi encontrado morto dentro do próprio carro com um ferimento na cabeça provocado por arma de fogo. A arma localizada no veículo não tinha impressões digitais e as mãos da vítima não tinham resíduos de pólvora.

Apesar de a perícia ter constatado que Matheus foi vítima de um homicídio, a seguradora tenta provar o contrário e novos exames estão sendo realizados.

Fonte: R7