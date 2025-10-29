A Polícia Militar Ambiental resgatou, nesta semana, 22 filhotes de papagaio-verdadeiro em um assentamento localizado em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. As aves estavam escondidas em caixas de madeira em um dos lotes do Assentamento Fusquinha. Pai e filho, identificados como responsáveis pelo tráfico de animais silvestres, foram multados em R$ 182 mil.

A ação foi desencadeada após denúncia de tráfico de aves silvestres. No local, os agentes foram recebidos por um homem de 58 anos, que autorizou a entrada da equipe. Durante a vistoria, os policiais encontraram duas caixas de madeira em um pasto, contendo os 22 filhotes de papagaio.

Segundo informações da Polícia Ambiental, o responsável pelas aves seria o filho do morador, um jovem de 20 anos que não estava presente no momento da abordagem. O pai foi autuado em flagrante e preso por maus-tratos e por manter animais silvestres em cativeiro.

Além dos papagaios, os agentes localizaram na área externa da residência dois periquitos-maracanã e dois periquitos em cativeiro. As aves foram devolvidas à natureza pela equipe policial.

O homem de 58 anos foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado, mas responderá criminalmente pelos atos. Seu filho, já identificado, também será responsabilizado pelos mesmos crimes.

As multas aplicadas aos dois somam R$ 182 mil. Os filhotes de papagaio foram encaminhados à Associação Protetora de Animais Silvestres de Assis (Apass), onde recebem cuidados de biólogos e veterinários. De acordo com a Polícia Ambiental, as aves só serão devolvidas à natureza após estarem completamente recuperadas, o que pode levar alguns meses.

