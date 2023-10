Três pedaços de madeira de cerca de um metro cada foram apreendidos pela Polícia Militar em um veículo com torcedores do Cruzeiro, na tarde deste domingo (22), na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de BH.

De acordo com informações da PM, os seis torcedores foram conduzidos para a Central de Flagrantes, no Barreiro. Eles seriam da Máfia Azul, torcida organizada do time celeste.

Neste domingo, acontece o clássico entre Atlético e Cruzeiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, no Bairro Califórnia.

Fonte: Estado de Minas