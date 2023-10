O ‘gato vidente’ está em alta nas redes sociais! Em vídeos publicados pelo humorista Natan Pinheiro no Instagram e também no TikTok, o bichinho é colocado em frente a três potes com ração. Em cada vasilha, há o escudo de um time das Séries A, B ou C do Campeonato Brasileiro, conforme os confrontos de cada rodada. Num terceiro recipiente há a palavra empate. Então, o gatinho precisa “prever” qual será o resultado da partida.

O que começou como uma brincadeira para entreter, se transformou numa renda extra para o humorista, que é de Aguanil, município da Região Sul de Minas Gerais. Em entrevista ao No Ataque, Natan contou que fatura até R$ 400 por mês com a monetização dos vídeos no TikTok.

O humorista começou a gravar vídeos nas redes sociais para superar crises de ansiedade. Elas começaram depois que ele acumulou uma dívida de R$ 15 mil por conta de apostas em sites na internet.

“O Milu [gato vidente] apareceu na minha vida em 2020, no momento mais difícil, pois havia perdido muito dinheiro com apostas. Foi quando vi um vídeo do Gustavo Tubarão onde ele falava que gravar vídeos ajudou a superar as crises de ansiedade. Então vi uma oportunidade para gravar também e deu certo”, conta Natan.

Além de Gustavo Tubarão, o humorista também se inspirou nos vídeos do polvo Paul, molusco marinho residente no aquário de Oberhausen, na Alemanha, que se tornou conhecido no mundo inteiro por “prever” os resultados da Seleção Alemã na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

“Quando chegou a Copa do Mundo de 2022 eu pensei: ‘Vou gravar também vídeos com o Milu prevendo os resultados dos jogos’. Mas nem imaginei que ia tomar essa proporção. Logo no primeiro vídeo tive mais de 100 mil visualizações!”, recorda.

BBB e Campeonato Brasileiro

Depois do sucesso na Copa do Mundo, o ‘gato vidente’ começou a acertar resultados do “paredão” do reality show Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo. Com o fim do programa, o dono do bichinho iniciou as previsões para os estaduais e demais campeonatos do país.

“Acabou a Copa fui gravar outras coisas, começando com o BBB 23, onde ele acertou vários resultados, incluindo a repescagem, que ele acertou os dois que iriam voltar para a casa. Passei para os estaduais, Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. Mais uma vez, o Milu cravando vários resultados. Agora, inclusive, o Milu tá com uma acertabilidade gigante! Mas claro que ele tem seus erros, mas tá sendo incrível o que ele vem fazendo”, comemora Natan.

Por que Milu?

O gatinho Milu foi adotado em 2020, depois que a mãe e a irmã do humorista encontraram o bichinho nas ruas de Aguanil.

“Aí cuidaram dele, hoje ele até dorme comigo. Ele já passou por muita coisa na vida, teve infecção urinária, ficou três dias internado, foi agredido na cabeça [quando estava abandonado na rua], onde tem uma pequena fratura no crânio. Hoje ele tá muito conhecido na cidade, tá sendo incrível, muito gratificante”, conta.

O nome Milu é uma homenagem da irmã de Natan ao cantor sertanejo Gustavo Lima, que tem entre seus sucessos a canção “Milu”, do disco “O Embaixador in Cariri”, de 2019.

Fonte: No Ataque