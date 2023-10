O apresentador Fausto Silva (Faustão), voltou à TV nesse sábado (21), com menos de dois meses do transplante de coração, por um motivo especial. Ele apareceu, de casa, para mandar uma mensagem ao filho na estreia do Programa do João, na Band, e “passou o bastão” ao seu herdeiro.

A última vez que Faustão esteve na emissora foi em julho, para o encerramento de seu programa após pedir demissão em maio. Ele brincou que sua volta tinha um “motivo especial”. “Alô galera, olha eu de novo aqui na Band. Mas hoje também por um motivo especial. Estou com muito orgulho porque meu filho João está começando seu programa“, disse ele.

Fausto ainda elogiou o filho e ressaltou que ele tem sua própria personalidade artística para comandar o programa: “Desde o início eu percebi que ele tem muito carisma, simpatia, naturalidade e é um cara de personalidade artística diferente da minha, o que é muito bom”.

O apresentador ainda fez questão de mencionar seus companheiros de programa, como Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, que estão com o filho na nova jornada. “São meus fiéis guardiões desde os tempos antigos, competentes, e vão saber ajudá-lo”, apontou.

Ele ainda mandou um recado ao público e deixou seus agradecimentos. “Espero que o público tenha a mesma paciência e audiência que me deu durante muitos e muitos anos. Sou eternamente grato, seja com coração velho ou novo. Mais ainda para agradecer a todos vocês. A partir de agora é todo mundo ligado no Programa do João”, concluiu.

O filho, João Silva, se surpreendeu com o recado no início do programa. “Gente, eu juro que eu não sabia”, disse, emocionado.

Fonte: Itatiaia