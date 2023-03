Mais de 20 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), no último sábado (18), durante ação de combate ao tráfico de drogas no estado. O material ilícito foi interceptado na MG-050, em Itaúna, em posse de um homem, de 32 anos, que foi preso em flagrante. A droga havia saído do interior de São Paulo e tinha como destino a capital mineira, conforme informado em coletiva de imprensa nesta terça-feira (21).

A operação foi desencadeada pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc). De acordo com o delegado Rodolpho Machado, o grupo criminoso teria contratado um motorista sem antecedentes criminais, o qual conduzia veículo próprio e legalizado, para transportar o entorpecente. O objetivo era não chamar a atenção durante abordagem policial.

Por meio de investigações, a equipe do Denarc identificou a possível movimentação do motorista, sendo realizado o monitoramento do veículo em pontos estratégicos da rodovia. Na altura da cidade de Itaúna, com base na identificação da melhor oportunidade, foi realizada a interceptação por parte dos policiais civis.

“o Após a abordagem, os policiais descobriram que o veículo possuía um dispositivo que abria um compartimentsecreto no painel, local em que conseguiram apreender os 20 tabletes da pasta base de cocaína”, conta Rodolpho, que ainda acrescenta: “o que chama a atenção é a engenharia no veículo para trazer esses 20 quilos de pasta base. É uma droga de pureza muito alta e certamente seria desdobrada em quatro ou cinco porções”.

O chefe da Divisão Especializada de Combate ao Narcotráfico, Thiago Machado, destaca o impacto financeiro na organização criminosa responsável pela droga, tendo em vista o alto valor de mercado do entorpecente, e a importância dos elementos investigativos levantados durante a ação policial.

“Além do baque no valor patrimonial, com essa ação a gente consegue, a partir da prisão do suspeito, arrecadação de telefones e veículo, obter elementos para que possamos continuar as investigações. O êxito não está somente na quantidade de drogas apreendidas, mas também na obtenção de informações que visam elucidar o modus operandi desse grupo criminoso”, conclui.

As investigações, iniciadas há aproximadamente seis meses, prosseguem. A ação foi desencadeada por policiais civis da 3ª Delegacia de Combate ao Narcotráfico do Denarc.

Fonte: Polícia Civil