A Polícia Civil prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (20), na cidade de Pompéu, um jovem, de 24 anos, investigado por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e furto. O suspeito teria cometido os crimes contra a mãe, de 68 anos.

O trabalho investigativo teve início na sexta-feira (17), quando a vítima foi agredida pelo filho.

Na ocasião, a autoridade policial instaurou inquérito policial para apuração dos fatos e representou por medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de contato por qualquer meio de comunicação, as quais foram prontamente deferidas pelo Poder Judiciário.

De acordo com a delegada responsável, Letícia Müller, no dia seguinte o suspeito descumpriu a ordem judicial e voltou a perseguir a vítima. “O investigado invadiu a casa da mãe no sábado e no domingo, momento em que a agrediu e a ameaçou, afirmando que ela deveria deixar a casa até o fim da semana para ele vender o imóvel e ficar com o dinheiro”, explicou.

Assim que tomou conhecimento das sucessivas agressões, a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Pompéu realizou buscas e ontem prendeu o suspeito em flagrante. Com o homem foi apreendido o celular da vítima, que havia sido furtado por ele no final de semana.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Denuncie

A PCMG orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via disques 180 ou 181 e também pela Delegacia Virtual (clique AQUI ) nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Acesse o manual produzido pela Polícia Civil e saiba mais sobre o tema (clique AQUI ).

Fonte: Polícia Civil