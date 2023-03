Um homem de 33 anos ficou ferido na noite desta terça-feira (21) após uma carreta cair em uma ribanceira na BR-262, próximo ao trevo de Igaratinga. O acidente aconteceu por volta das 21h45, na altura do KM 416.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta trafegava no sentido Pará de Minas/Capital, quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros de profundidade. Pessoas presentes no local, relataram aos bombeiros que a carreta teria sido fechada por outro veículo.

Com o impacto, o motorista não conseguiu sair da cabine e foi retirado após os militares removerem o para-brisas da carreta

A vítima foi imobilizada e entregue à equipe médica da Triunfo Concebra.

Fonte: TapiraímgTv