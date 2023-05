A Polícia Civil deflagrou, nessa quinta-feira (18), a segunda fase da operação Nexus, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e os crimes de homicídio na cidade de Pompéu.

Nesta fase, foram cumpridos dois mandados de prisão contra um casal, com idades de 18 e 26 anos, enquanto na fase anterior um homem, de 52 anos, foi preso.

As investigações tiveram início em abril deste ano, após a ocorrência de uma tentativa e dois homicídios consumados na cidade. A polícia suspeita que os crimes estejam relacionados a uma disputa entre associações criminosas pelo controle do tráfico de drogas na região.

Após os levantamentos, que indicaram a autoria da tentativa de homicídio ocorrida na madrugada dessa quinta, contra um homem de 27 anos, em Pompéu, a delegada Letícia Müller representou pelo mandado de busca e apreensão para o imóvel onde o suspeito vivia com a companheira, localizado no bairro Trevo.

Durante as buscas, foram apreendidas drogas, uma balança de precisão, material para embalar os entorpecentes, além de munições de diferentes calibres e uma arma de fogo carregada.

“As investigações ainda apontam que a companheira do investigado também atuava no tráfico e estava criando a filha, de apenas 10 anos, no local. Diante dos fatos, o casal foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e posse de munições, sendo encaminhados ao sistema prisional e ficando à disposição da Justiça”, revelou a delegada Letícia Müller.

Operação Nexus

A operação teve sua primeira fase deflagrada em 29 de abril, também na cidade de Pompéu, resultando no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 52 anos. Ele é suspeito de um homicídio ocorrido no mesmo dia, o qual vitimou um homem de 28 anos.

Fonte: Polícia Civil