Redação UN

A Polícia Civil, por meio do delegado regional Danilo César Basílio e da delegada responsável pelo caso, Luciana Sousa, concluiu o inquérito que apurou as circunstâncias, motivação e a autoria da morte de uma mulher, de 29 anos, ocorrida em 27 de julho, em Córrego Fundo. As informações foram repassadas em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (1º).

Aclis Fernandes Souza da Silva foi assassinada no dia 27 de julho, pelo companheiro de 26 anos e por uma menor de 17 anos.

A delegada relatou que por aí, já existia um conflito amoroso envolvendo as três pessoas. “A adolescente não tinha contato com a vítima e nem motivos para cometer essa barbárie. O indivíduo estava com muita raiva da vítima, pois ela havia dito que estava grávida dele e tinha feito um aborto. Porém, apuramos que ela não havia praticado o aborto. Ela disse isso com o intuito de proteger a criança”.

De acordo com a delegada, Aclis devia drogas para o investigado. No dia 26 de julho, a vítima estava na casa do rapaz e a adolescente ligou para ela marcando um programa sexual. A vítima foi a esse encontro, que na verdade era uma emboscada e, no local, a menor desferiu várias pauladas e facadas contra a vítima.

“O rapaz também ajudou com as pauladas e, mesmo a mulher agonizando, a adolescente a enforcou com uma das mãos e a segurava com a outra. Já o indivíduo filmou essa ação e ainda insultava a mulher com palavras pejorativas. Ela foi morta no matagal e o corpo foi deixado lá até de madrugada. Mais tarde, eles voltaram no local do crime e arrastram o corpo pela mata, nas proximidades de um forno de cal”, ressaltou Luciana Sousa.

Ainda de acordo com a explicações, no forno de cal, a adolescente se deparou com um funcionário e, com o intuito de despistá-lo, ela pediu um copo de água a ele. Os dois saíram para buscar a água, momento esse que o envolvido lançou o corpo de Aclis dentro do forno de cal, com o intuito de desaparecer com os vestígios.

A Polícia Civil apurou ainda que foi cometido feminicídio, com tortura, impossibilidade total de defesa da vítima, corrupção de menor, motivo torpe, ocultação de cadáver. “Com isso tudo, ele vai a júri popular e pode pegar a pena máxima de 30 anos de reclusão. A menor está internada provisoriamente em Ribeirão das Neves e será julgada pelo ECA [Estatuto da criança e do Adolescente], podendo pegar a internação máxima, que é de 3 anos”, ressaltou a delegada.

Danilo César explicou que durante o crime, o envolvido filmou o momento em que a menor enforca a vítima. “Nas imagens não apareçam os rostos dos envolvidos, mas uma pochete e o tênis que ele usava, sendo encontrado em processo de lavação e, após técnicas especiais foi encontrado sangue no calçado. A Polícia recuperou também um áudio em que o envolvido pede a uma pessoa ajuda na fuga, ocasião em que ele admite o homicídio. Outra questão é que o funcionário do forno reconheceu a adolescente que havia pedido água e relatou que sentiu um cheiro forte parecido com porco sapecado”.

Luciana Sousa explicou ainda que o indivíduo e a vítima se relacionaram por cerca de 1 ano e com a menor, ele teve um relacionamento esporádico. “A vítima era natural do estado do Pará, e a mãe dela residia em Perdigão. Porém, ela chegou a morar com ele em Córrego Fundo e depois voltou para a casa da mãe. Em relação a gravidez, não tem como fazer o exame para comprovação, mas encontramos roupas de bebê na casa da mãe da vítima. Ela afirmou que a filha estava grávida, e percebeu pelas mudanças no corpo dela”.

O envolvido tem várias passagens pela Polícia como roubo, associação criminosa, violência doméstica e corrupção de menores.