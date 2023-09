A Central de Regulação do SAMU Centro-Oeste recebeu chamado às 07h03 desta sexta-feira (01), para atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma moto, próximo ao Supermercado Oliveira, bairro José Silva de Almeida, em Nova Serrana.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Nova Serrana fez o atendimento de duas vítimas. A primeira, um homem, de 36 anos. Estava consciente, com corte na panturrilha esquerda e possível fratura. A segunda, uma mulher, de 32 anos. Estava consciente, queixando dor nas costas, com escoriações na mão e cotovelo direitos. Os dois estavam na moto.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos, foram imobilizadas e encaminhadas para a UPA de Nova Serrana.

A Triunfo também atuou no atendimento desta ocorrência.