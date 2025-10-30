A Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou, nesta terça-feira (29), um cemitério clandestino atribuído ao Comando Vermelho no Morro do Jordão, no bairro do Tanque, Zona Oeste da capital. A descoberta ocorreu durante uma operação da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), após informações sobre um terreno usado para ocultar corpos na parte alta da comunidade.

No local, uma área de mata, os agentes encontraram um poço com aproximadamente 30 metros de profundidade. De acordo com as investigações, pelo menos cinco pessoas, supostamente rivais do tráfico, teriam sido mortas e jogadas na cavidade.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros. Com o uso de cordas, as equipes conseguiram retirar ossadas do interior do poço, além de outras que estavam espalhadas pelo terreno. Todo o material recolhido será submetido à perícia.

Com informações do InfoMoney25