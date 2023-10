A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 29 anos, por receptação de equipamentos elétricos de construção civil, em Arcos.

Na casa do suspeito, os policiais civis apreenderam uma máquina de solda que havia sido furtada de uma empresa, localizada no bairro Jardim Bela Vista, também em Arcos, no dia 2 de setembro.

De acordo com o delegado responsável pela ação, Patrick Carvalho, além da máquina de solda, a equipe também localizou na residência do investigado uma roçadeira, duas serras mármore, uma lavadora de alta pressão e uma esmerilhadeira manual. “As investigações continuam para identificar os proprietários dos demais itens apreendidos e identificar outros envolvidos no crime”, informou.

O homem foi encaminhado à Delegacia, onde foi indiciado pelo crime de receptação. Posteriormente, ele foi liberado mediante pagamento de fiança, conforme previsão legal.

Fonte: Polícia Civil