Em cerimônia realizada nessa sexta-feira (4), a Polícia Civil inaugurou mais uma delegacia. Dessa vez, na cidade de Candeias. A unidade irá funcionar na Praça Achiles Langsdorff, 45, no Centro da cidade.

O imóvel em que hoje está sediada a Delegacia de Polícia Civil em Candeias já abrigou a Cadeia Pública Municipal e também o Quartel da Polícia Militar. Com uma estrutura totalmente adequada para a prestação dos serviços de polícia judiciária, a nova unidade policial conta com ambientes próprios para o cartório, a inspetoria de investigadores e o gabinete do delegado.

Para a chefe da PCMG, delegada-geral Letícia Gamboge, as novas instalações irão proporcionar um atendimento mais eficiente à população e melhores condições de trabalho aos servidores. “Com isso, nós temos mais uma etapa do projeto Sedes Novas, que é um projeto estratégico da PCMG, entregando à comunidade local e ao servidor da Polícia Civil uma unidade muito mais adequada, totalmente reformada, com novos mobiliários e equipamentos de informática”, destacou.

O chefe do 6º Departamento de Polícia Civil em Lavras, delegado-geral Fernando Augusto Bettio, também ressaltou a importância de um ambiente bem estruturado. “Essa melhoria trará muitos benefícios para os policiais que aqui trabalham e também para a população local”, disse.