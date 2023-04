A Polícia Civil indiciou, nesta segunda-feira (24), duas mulheres suspeitas da morte de uma vizinha de 43 anos no dia 10 de abril em Lambari (MG).

Na ocasião, a mulher foi morta depois de levar um tiro no rosto disparado por uma advogada de 57 anos. Uma outra mulher, de 51 anos, também foi indiciada por envolvimento no crime. As três eram vizinhas.

Conforme as investigações, a dupla teria agido premeditadamente como vingança a uma agressão que a vítima efetuou contra uma delas no dia anterior.

Assim, uma das investigadas aguardou a aproximação da vítima na calçada, a provocou, enquanto a comparsa atirou contra ela, dissimulando uma suposta ação de legítima defesa própria e de terceiro.

A advogada foi presa em flagrante na ocasião do crime e a outra vizinha teve a prisão preventiva representada pela Polícia Civil. A advogada também foi atuada por porte ilegal de arma de fogo.

Durante os levantamentos, a Polícia Civil ainda apreendeu 532 munições, sendo 462 calibre 38 de ponta plana, 70 munições calibre 38 de ponta oca, e cinco munições calibre 22, todas elas intactas.

Também foram apreendidas nove munições calibre 38 e 15 munições calibre 22, todas elas deflagradas; quatro armas de airsoft com carregadores acoplados e munições de esferas; pistola de chumbinho de pressão e um frasco com grande quantidade de chumbinhos; revólver calibre 38, devidamente registrado.

O crime

O crime aconteceu na Rua 7, no Bairro Recanto da Serra, local onde moram as envolvidas. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima teria provocado uma amiga da suspeita, uma mulher de 51 anos.

Segundo o BO, a vítima teria chamado a mulher de 51 anos de “sapatão”. Por causa disso, as duas teriam começado uma briga.

De acordo com a PM, testemunhas relataram que a amiga da suspeita estaria com um bastão de madeira. A vítima então teria se apossado do objeto e a agredido com ele.

Ainda de acordo com a PM, diante da briga das duas mulheres, a autora teria entrado na casa dela para buscar uma arma. A advogada então teria atirado contra a vítima para defender a amiga. Um dos tiros atingiu a região da boca de Maria José da Silva, de 43 anos.

Fonte: G1 Sul de Minas