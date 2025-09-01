A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu dois homens, de 22 e 44 anos, investigados pela morte de um mototaxista de 47 anos, ocorrida no último dia 25 de agosto, em Itaúna, na região Centro-Oeste do estado.

De acordo com as apurações, a vítima foi chamada para uma corrida na zona rural da cidade, onde caiu em uma emboscada. Ela foi atingida no tórax por um disparo de espingarda calibre .28, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Inicialmente tratado como latrocínio, o caso passou a ser investigado como homicídio com motivação passional. Segundo a Polícia Civil, o homem de 44 anos mantinha um relacionamento extraconjugal com a esposa da vítima e foi o responsável por planejar o crime. Ele foi preso em flagrante na quarta-feira (27), durante um furto de equipamentos eletrônicos. Durante a formalização da ocorrência, surgiram indícios de sua participação no homicídio, que ele confessou. A Justiça decretou sua prisão.

O segundo suspeito, de 22 anos, foi identificado como o responsável por atrair o mototaxista até o local do crime, fingindo ser passageiro. Ele teria recebido cerca de R$ 1 mil, pagos de forma parcelada em cartão de crédito, como recompensa pela participação. O jovem foi localizado na sexta-feira (29), em um shopping na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e preso por meio de mandado judicial. Ele também confessou envolvimento no crime.

Durante as diligências, foram apreendidos a motocicleta e o celular da vítima, além da arma de fogo utilizada, munições e roupas ligadas ao crime. Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. As investigações seguem em andamento.

Vídeo: PCMG

Com informações da PCMG