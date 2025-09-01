No último sábado (30), a Prefeitura de Formiga, por meio do Centro de Inovação e Tecnologia (CITFOR), deu início ao 3º Ciclo do Programa de Pré-Incubação. O evento de abertura, realizado no auditório da instituição, contou com a presença de mais de 40 pessoas, incluindo empreendedores, representantes de instituições de ensino e parceiros estratégicos. O encontro marcou mais um passo importante no fortalecimento do ecossistema de inovação e empreendedorismo da cidade.

Durante a cerimônia, foram apresentados os novos projetos que serão desenvolvidos ao longo do ciclo, bem como as premiações previstas para os participantes. Também foi destacada a trajetória do CITFOR, desde a sua criação, reafirmando o papel da instituição como uma referência em inovação no município.

O programa terá duração de três meses e será conduzido pelo SEBRAE, que, por meio de subsídio, possibilitou a contratação da metodologia Fator S, que será aplicada pelo consultor Victor Couto. A iniciativa conta ainda com o apoio do Fundo de Inovação e Tecnologia do CITFOR, criado para fomentar ações estratégicas que promovem a cultura empreendedora em Formiga.

A abertura oficial do ciclo contou com a presença de representantes da Prefeitura Municipal de Formiga, por meio da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, além de membros da Carmeuse, do IFMG Campus Formiga e da UNIFOR-MG. Também participaram do evento os participantes dos ciclos anteriores, bem como a nova turma que inicia sua jornada empreendedora no programa.

Para o CITFOR, a inovação é vista como um dos principais pilares do desenvolvimento econômico local. A instituição acredita que, por meio da inovação, é possível gerar novas oportunidades, fortalecer negócios e transformar ideias em soluções práticas para a comunidade. Com o lançamento do 3º Ciclo do Programa de Pré-Incubação, a Prefeitura de Formiga reafirma seu compromisso em apoiar o empreendedorismo, incentivar a criação de novos projetos e fortalecer as conexões entre empreendedores, instituições e parceiros estratégicos.

Em suma, a realização do programa de pré-incubação no município é mais uma ação que visa consolidar Formiga como um polo de inovação e empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento da economia local.

Fonte: Prefeitura de Formiga