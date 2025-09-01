Os economistas elevaram, pela primeira vez em quase dois meses, a expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (1º), a projeção passou de 2,18% para 2,19%, um aumento de 0,01 ponto percentual em relação à semana anterior.

É a primeira revisão positiva desde 7 de julho, quando a estimativa subiu de 2,21% para 2,23%. Desde então, o índice permaneceu estável por quatro semanas, recuou para 2,21% em 11 de agosto e caiu novamente na última semana.

As projeções para os anos seguintes também foram ajustadas para cima. Para 2026, a expectativa de crescimento passou de 1,86% para 1,87%, enquanto para 2027 subiu de 1,87% para 1,89%.

O boletim também registrou a 14ª semana consecutiva de queda na previsão da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que passou de 4,86% para 4,85%. Apesar da redução, o índice permanece acima do teto da meta de 3% estabelecida pelo Banco Central, que admite variação de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Para os próximos anos, os analistas também reduziram as estimativas de inflação. Em 2026, a projeção caiu de 4,33% para 4,31%, e em 2027, de 3,97% para 3,94%.

Outro indicador que apresentou queda foi o dólar, cotado agora a R$ 5,56, uma redução de R$ 0,03 em relação ao levantamento anterior. Já a expectativa para a taxa básica de juros (Selic) em 2025 permanece em 15%.

