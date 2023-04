Nesta terça-feira (11), a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 30 anos, por descumprimento de medida protetiva, na cidade de Itaúna.

Momentos antes da prisão, o suspeito havia ameaçado a ex-companheira de morte e violado ordem judicial deferida em favor da ex-sogra dele. O contato foi realizado via aplicativo de mensagens.

No mesmo dia, a vítima, de 27 anos, compareceu à Delegacia de Polícia Civil em Itaúna e registrou os fatos.

Conforme relatado, as ameaças de morte aconteceram em razão de o investigado não aceitar o término do relacionamento entre eles. Em outra ocasião, o suspeito teria danificado o imóvel onde a vítima reside, colocando em risco as filhas menores do casal, razão pela qual foram concedidas medidas protetivas contra o homem.

De imediato, a equipe responsável pela investigação de violência doméstica e familiar contra a mulher, coordenada pela delegada Luciene Flávia Junqueira Caldas, se deslocou até o endereço do suspeito, localizado no bairro Santanense, e efetuou a prisão dele. Após a autuação em flagrante, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Denúncia

A PCMG orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via disques 180 ou 181 e também pela Delegacia Virtual (clique AQUI ) nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Acesse o manual produzido pela Polícia Civil e saiba mais sobre o tema (clique AQUI ).