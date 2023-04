A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta terça-feira (11), quatro facas que estavam com quatro crianças dentro de uma escola estadual em Piumhi.

De acordo com a PM, a direção da escola informou que quatro alunos estariam com facas guardadas em suas mochilas dentro da sala de aula.

A polícia compareceu ao local e, acompanhada pelos representantes da escola, verificou as mochilas dos estudantes apontados como portadores das facas.

Os menores, dois de 10 anos e dois, de 11 anos, afirmaram que teriam levado as facas por medo de que ocorresse um ato violento e eles não tivessem como se defender.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. Os quatro menores foram conduzidos juntamente com as facas para o quartel da Polícia Militar de Piumhi, todos eles acompanhados dos respectivos responsáveis para a confecção do boletim de ocorrência para providências futuras.

Fonte: Polícia Militar de Piumhi