Na manhã desta sexta-feira (14), a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 34 anos, suspeito de tentar matar outro, de 36, na cidade de Perdigão.

O crime ocorreu no último domingo (9) na rua Antônio Duarte, próximo a uma distribuidora de bebidas, e teria sido motivado por uma discussão entre os envolvidos, que eram vizinhos.

De acordo com o delegado Harley Christian do Valle Silva, titular da Delegacia de Polícia Civil em Perdigão, as investigações apontam que o suspeito desceu do carro e efetuou quatro disparos em direção à vítima e outras três pessoas que a acompanhavam, incluindo uma criança de um ano e meio. “O homem, de 36 anos, foi atingido nas costas e procurou abrigo em torno de um poste para se proteger. Após os disparos, o suspeito retornou ao veículo e fugiu do local. Logo em seguida, a vítima buscou atendimento em uma unidade de saúde”, explicou.

No decorrer do inquérito policial, a PCMG representou à Justiça pela prisão do suspeito, que foi deferida e cumprida nesta manhã, no centro da cidade. Além da prisão, também foram apreendidos com o suspeito um facão, um canivete e um celular. As investigações continuam.