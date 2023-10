A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 17 mandados de busca e apreensão contra servidores e autoescolas envolvidas em um suposto esquema de fraude da prova teórica para tirar a Carteira Nacional de Habilitação.

Os suspeitos chegavam a cobrar até R$ 6 mil para que os alunos fossem aprovados no exame. Em troca, auxiliavam os candidatos durante a avaliação e, por vezes, chegavam a realizar o teste em seu lugar.

Segundo as investigações, o grupo era formado por servidores do Departamento de Trânsito (Detran-DF), proprietários e funcionários de autoescolas da capital do país.

Nesta quarta-feira (11), a operação realizou buscas na casa de três servidores, três proprietários de autoescolas e cinco funcionários, além de visitar cinco sedes das empresas em Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Águas Claras, Estrutural, Guará e Núcleo Bandeirante.

Os dados levantados pelos agentes apontam que, entre fevereiro e maio deste ano, 176 candidatos finalizaram a prova teórica do Detran em menos de 10 minutos, sendo que o tempo médio de conclusão do exame é de 40 minutos. Segundo a PCDF, ao todo, 104 alunos concluíram o teste em menos de 1 minuto, outros 61 terminaram em 2 minutos, e 11 levaram entre 2 e 10 minutos.

O Detran-DF informou que assim que tomou conhecimento das irregularidades, acionou a polícia, e declarou compromisso em apurar todos os fatos e auxiliar com as investigações. A operação desta quarta-feira contou com 74 policiais civis e apoio da Corregedoria do departamento.

Fonte: R7