Dois graves acidentes causaram um congestionamento na BR-040, nas regiões metropolitana de BH e Central de Minas, na tarde desta quarta-feira (11). Em Nova Lima, uma colisão entre dois carros e uma carreta deixou dois mortos e dois feridos.

Os acidentes causaram interdição parcial em dois trechos da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. O congestionamento acontece na véspera do feriado prolongado do dia 12 de outubro, momento em que as estradas costumam ficar mais cheias que o comum.

Na primeira ocorrência, um caminhão bateu na traseira de uma carreta na altura do km 606, no bairro Pires em Congonhas, na região Central de Minas. O condutor chegou a ficar preso às ferragens e foi socorrido por equipes da concessionária Via 040 e do Corpo de Bombeiros. A pista está parcialmente bloqueada e há lentidão no local.

Nas proximidades da Lagoa dos Ingleses, no limite dos municípios de Nova Lima e Itabirito, na altura do km 566, uma colisão entre dois carros e uma carreta deixou dois mortos e dois feridos. Imagens que circulam as redes sociais mostram que os carros ficaram bastante destruídos.

A pista está parcialmente bloqueada e a rodovia apresenta cerca de dois quilômetros de lentidão, em cada sentido. Ainda não há previsão de liberação.

Fonte: Itatiaia