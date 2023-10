Júlia Maria, criança cearense de dois anos que ganhou na Justiça o direito de receber o remédio mais caro do mundo, apresenta melhoras a cada dia, apesar dos efeitos colaterais do Zolgensma. A mãe, Jozelma Silva, disse ao g1 que a filha ganhou mais força nos braços e nas pernas. Após receber a dose do remédio de R$ 6 milhões, ela faz tratamento contra atrofia muscular espinhal (AME).

“Os efeitos colaterais já eram esperados. Segundo a médica, são uns três meses. Agora passou a fase da febre, ela está melhorando a cada dia. Veremos mais resultados quando passar essa fase“, disse Jozelma Silva.

Apesar dos efeitos colaterais, Jozelma Silva se emociona ao perceber a evolução dos movimentos nos braços e pernas.

“Mesmo ela doentinha assim, por conta dos efeitos colaterais, a gente observa, sim, força. Muita força nas pernas e nos bracinhos. Ela tenta pegar as coisas e movimenta as perninhas. O Zolgensma [remédio] é um sonho“, diz, emocionada.

Júlia Maria tem atrofia muscular espinhal (AME) e tomou o remédio Zolgensma no início de setembro. O ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin determinou que a União fornecesse o remédio a Júlia Maria. Sem a medida, a família não tinha condição de bancar o custo.

“Todo mundo conhece a evolução de quem tomou Zolgensma e quem não tomou. A gente nem acredita quando vê. Sei que se a Júlia tomar, ela vai andar (…) Tenho esperança de que a Júlia saia do respirador, que respire por conta própria. Vai melhorar a qualidade de vida dela em muitos aspectos”.

