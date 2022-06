A Polícia Militar divulgou mais informações sobre o acidente envolvendo um ciclista na avenida Rio Branco, no Centro de Formiga, no início da tarde desta segunda-feira (13).

De acordo com a PM, quando os militares chegaram no local, se depararam-se com um idoso, de 69 anos, caído ao solo. O idoso apresentava esmagamento do crânio com exposição de massa encefálica.

O motorista do transporte coletivo informou que conduzia o ônibus sentido bairro/Centro, quando escutou um barulho na lateral do veículo. Ele continuou o trajeto por alguns metros quando foi avisado pelos passageiros que um ciclista havia sido atropelado. Imediatamente, ele parou o veículo e acionou o Corpo de Bombeiros e Samu.

O motorista disse que o ciclista encostou no ônibus e, desequilibrando, caiu debaixo dele.

Compareceu no local o perito da Polícia Cívil, o qual realizou os trabalhos de praxe e, posteriormente, liberou o corpo para a funerária.

Muitas pessoas acompanharam o trágico acidente, sendo que alguns cidadãos fotografaram o corpo da vítima e divulgaram em grupos de WhatsApp. A PM alerta sobre consequências criminais e civis para este tipo de comportamento.

Fonte: Polícia Militar