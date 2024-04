A Polícia Militar divulgou informações sobre o homicídio registrado na noite dessa segunda-feira (1º), na rua Salgado Filho, bairro Alvorada em Formiga.

Quando os policiais chegaram no local, se depararam com a vítima, de 33 anos, já sem vida, após alvejada por disparos de arma de fogo.

De acordo com avaliações preliminares, o homem foi atingido na perna, no peito do lado esquerdo, no peito do lado direito e apresentava também um corte no queixo.

Testemunhas relataram que a vítima caminhava pela rua quando foi surpreendida por uma motocicleta preta, ocupada por dois indivíduos, tendo o garupa descido e efetuado os disparos, fugindo sentido ao bairro Alto dos Pinheiros.

Em rastreamento, os policiais militares localizaram a motocicleta, uma Honda em chamas, possivelmente a mesma usada no crime.

Foi constatado que a motocicleta havia sido roubada no dia 19 de março, tendo como vítima um homem de 32 anos.

O perito Alisson Oliveira Barbosa compareceu ao local e realizou os trabalhos periciais, liberando o corpo para o serviço funerário.

Ainda de acordo com a PM, as causas do crime ainda estão sendo apuradas e a polícia segue em rastreamento para localizar os envolvidos no homicídio.

Fonte: Polícia Militar