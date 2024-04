O dólar abriu em baixa nesta terça-feira (2), em meio a um leilão adicional de “swap cambial” realizado pelo Banco Central do Brasil (BC) para conter parte do avanço da moeda norte-americana no país.

Na prática, essa operação significa que o BC vai vender dólar no mercado futuro, sem envolver as reservas brasileiras da moeda. É uma intervenção indireta da instituição no mercado de câmbio, que ocorre quando o dólar tem altas mais acentuadas.

Às 09h02, o dólar caía 0,62%, cotado a R$ 5,0276. Veja mais cotações.

Ontem, antes do anúncio do BC sobre o leilão cambial, a moeda fechou o dia na casa dos R$ 5,06, no maior patamar desde outubro.

Fonte: G1