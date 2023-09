Na tarde dessa terça-feira (5), policiais militares estouraram uma casa usada para preparo de drogas, no conjunto habitacional Lázaro Gabriel de Melo, em Cláudio.

A polícia prendeu dois suspeitos, de 26 e 21 anos, após denúncia anônima.

A Polícia Militar havia recebido informações de que um aparelho de celular que havia sido roubado no dia 25 de agosto, em Cláudio, estaria com os suspeitos em uma casa. No local, foi constatado que o imóvel era usado tanto para guardar drogas, quanto para prepará-las.

Na residência, um jovem, 26 anos, recebeu os militares. Enquanto isso, o outro tentava esconder grande quantidade da droga que estava na cozinha.